"Я не удивлен тем, что происходит в нашей команде, ведь отлично знаю ребят, знаю, что мои игроки – большие профессионалы. Они амбициозны и настроены на то, что делают. И хорошие результаты ребят, то, как преданно они выполняли тест иллюстрируют их характер. Футболисты Шахтера – великие чемпионы, и это всегда меня очень радует.

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Ребята, которые еще восстанавливаются, понемногу адаптируются и интегрируются в повседневной жизни: тренировки, игра. Кто-то имел слишком длинную паузу. Нормально, что сейчас, в начале сбора, есть трудности, что кто-то сейчас не на уровне. Все достигнут своей формы постепенно, естественно, и интегрируются в команду. Это привычный процесс.

У Шахтера год не было межсезонья, а было лишь три-четыре дня между сезонами. Плюс мы останавливались, много пауз ... Нетипичный, необычный год. Сейчас воспользуемся сборами, чтобы реинтегрировать в команду некоторые принципы. Определенные составляющие терялись в течение сезона, это нормально. Все будет происходить так, как я уже сказал, вполне естественно. Команда выполняет все принципы в атаке и обороне, которые мы хотим видеть. Нет ничего нового в том, что я буду говорить и объяснять футболистам. Вопрос в том, чтобы воспроизвести эти идеи в тренировочном процессе, напомнить игрокам, что они уже знают. Все, что мы умеем делать, следует воплотить на практике и добавить в этом", – приводит слова Каштру сайт Шахтера.

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