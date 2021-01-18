Другий день підготовки розпочався з тесту "йо-йо", повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар зробив пропозицію Флуміненсе щодо "нового Неймара"

Вправа полягає у човниковому бігу на 20 метрів між двома фішками. Час на подолання дистанції щоразу зменшується – вибуває той, хто не встигає або вже не може продовжити роботу. Для тесту команду поділили на дві групи. У першій найкращим виявився Георгій Судаков, а в другій Манор Соломон.

Загалом тренування Шахтаря тривало близько півтори години, а голкіпери працювали на 20 хвилин довше.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки