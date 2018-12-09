Нобл: Не зважаючи на відсутність таких гравців як Ярмоленко, які можуть змінити хід гри, ми продовжуємо рухатись вперед

Капітан Вест Хема Марк Нобл розповів, як відсутність травмованих гравців відображується на команді.

"Не зважаючи на відсутність гравців, які можуть змінити хід гри, таких як Ярмоленко, Арнаутовіч, Лансіні, ми продовжуємо рухатися вперед. Це дорогого коштує.

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Всі знають, коли очікувати їх повернення, тому менеджер робить сміливі кроки, щоб вводити в бій нових виконавців", – цитує капітана Вест Хема офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Ярмоленко отримав травму у матчі проти Тоттенхема 20 жовтня цього року. Українець порвав ахіллове сухожилля та має пропустити ще більше 4 місяців.