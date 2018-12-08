Конкурент Ярмоленка Снодграс забив шалений дебютний гол в сезоні

Півзахисник Вест Хема Роберт Снодграс допоміг своїй команді обіграти Крістал Пелас.

Вест Хем після першого тайму мінімально поступався. Однак на початку другої половини Снодграс потужним ударом з-за меж штрафного поцілив у ближню дев'ятку воріт Крістал Пелас, зрівнявши рахунок. Цей гол став для 31-річного шотландця першим у нинішньому чемпіонаті.

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Поєдинок завершився на користь команди Ярмоленка з рахунком 3:2. Це вже третя поспіль перемога Вест Хема в АПЛ. До того ж, у кожному з цих матчів лондонці забили по 3 голи.