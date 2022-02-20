Схоже, представник Першої ліги наступає на ті ж граблі.

Донецький Олімпік підозрюється в участі у договірних матчах, повідомляє "ТаТоТаке".

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Голова комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка знайшов декілька підозрілих поєдинків за участю Олімпіка, про що повідомив власника клубу. Той вирішив розпустити команду, аби набрати нових футболістів.

Зараз із оновленням клубу є проблеми. Вирішується, як Олімпік буде перезапущено. Також розпочалось розслідування щодо футболістів, які, можливо, брали участь у матчах з фіксованим результатом.

Нагадаємо, головний тренер Олімпіка Сергій Літовченко подав у відставку, з ним команду покинула численна група футболістів.

До слова, на зимову паузу донеччани пішли на 11-й сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 23 очки.

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