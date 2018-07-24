Німецький футбольний союз відповів на звинувачення Озіла в расизмі

Керівництво Німецького футбольного союзу відреагувало на звинувачення вже екс-хавбека Бундестім Месута Озіла у расизмі.

Нагадаємо, після масової критики на свою адресу Месут Озіл заявив про завершення виступів за збірну Німеччини. Крім того, хавбек звинуватив керівництво DFB у расизмі.

"DFB шкодує про рішення півзахисника Месута Озіла піти зі збірної Німеччини і рішуче відкидає звинувачення в расизмі, які прозвучали в його заяві. Ми дякуємо Озілу за прекрасний виступ у футболці національної збірної.

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Фотографії з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом викликали питання у німецького суспільства. Було важливо, щоб Месут Озіл і Ілкай Гюндоган прокоментували своє фото з президентом Ердоганом. Шкода, що Месут сприйняв подію як расизм.

У збірної Німеччини ми перемагаємо і програємо як одна команда. Ми б хотіли, щоб Озіл і далі продовжував виступати за збірну, але він вирішив інакше. Також ми вважаємо за краще залишити без коментарів деякі емоційні заяви Озіла", – зазначається на офіційному сайті Німецького футбольного союзу.