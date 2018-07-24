Немецкий футбольный союз ответил на обвинения Озила в расизме

Руководство Немецкого футбольного союза отреагировало на обвинения уже экс-хавбека Бундестим Месута Озила в расизме.

Напомним, после массовой критики в свой адрес Месут Озил заявил о завершении выступлений за сборную Германии. Кроме того, хавбек обвинил руководство DFB в расизме.

"DFB сожалеет о решении полузащитника Месута Озила уйти из сборной Германии и решительно отвергает обвинения в расизме, которые прозвучали в его заявлении. Мы благодарим Озила за прекрасное выступление в футболке национальной сборной.

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Фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вызвали вопросы у немецкого общества. Было важно, чтобы Месут Озил и Илкай Гюндоган прокомментировали свое фото с президентом Эрдоганом. Жаль, что Месут воспринял событие как расизм.

В сборной Германии мы побеждаем и проигрываем как одна команда. Мы бы хотели, чтобы Озил и дальше продолжал выступать за сборную, но он решил иначе. Также мы предпочитаем оставить без комментариев некоторые эмоциональные заявления Озила", – отмечается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.