На зборах представників Бундесліги 1 та Бундесліги 2 одразу вісім клубів проголосували за те, щоб припинити благодійні пожертви на користь України, повідомляє Sportschau.

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Нагадаємо, матчі обох чемпіонатів досі у повному обсязі транслюються на російському телеканалі "Матч ТВ". Після 24 лютого 2022 року було вирішено, що німецькі клуби всі доходи від продажу прав на телетрансляції передаватимуть на допомогу Україні. Тепер низка команд закликали перераховувати "криваві" гроші у свою казну, як це передбачено регламентом. Які саме клуби виступили з такою ініціативою – не вказується.

На щастя, 26 клубів проголосували за продовження пожертв, а ще два клуби утрималися.

До слова, "Матч ТВ" має право транслювати Бундеслігу ще протягом двох років – контракт укладено до кінця сезону 2024/25.

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