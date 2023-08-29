На собрании представителей Бундеслиги 1 и Бундеслиги 2 сразу восемь клубов проголосовали за то, чтобы прекратить благотворительные пожертвования в пользу Украины, сообщает Sportschau.

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Напомним, матчи обоих чемпионатов до сих пор в полном объеме транслируются на российском телеканале "Матч ТВ". После 24 февраля 2022 года было решено, что немецкие клубы все доходы от продажи прав на телетрансляции будут передавать на помощь Украине. Теперь ряд команд призвали перечислять "кровавые" деньги в свою казну, как это предусмотрено регламентом. Какие именно клубы выступили с такой инициативой – не указывается.

К счастью, 26 клубов проголосовали за продолжение пожертвований, а еще два клуба воздержались.

К слову, "Матч ТВ" имеет право транслировать Бундеслигу еще в течение двух лет –контракт заключен до конца сезона 2024/25.

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