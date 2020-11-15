"Дуже важливо було знову перемогти, нам це вдалося. У нас були дуже хороші моменти. Також не все вдавалося. Вважаю, ми перемогли заслужено.

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Україна грала дуже впевнено з м'ячем, дуже гостро через центр. Не завжди було просто оборонятися. Вважаю, ми впевнено і заслужено перемогли. Можемо тепер з додатковою впевненістю рухатися до матчу з Іспанією", – сказав Нойєр в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Зауважимо, після 5-ти турів Ліги націй Україна розташувалась на 3-му місці групи А4. Вже у вівторок, 17 листопада, на "синьо-жовтих" очікує вирішальне протистояння зі Швейцарією.

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