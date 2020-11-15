"Германии было непросто обороняться": Нойер похвалил Украину несмотря на поражение
Голкипер Бундестим Мануэль Нойер высказался относительно победы своей команды над Украиной (1:3).
"Очень важно снова победить, нам это удалось. У нас были очень хорошие моменты. Также все удавалось. Считаю, мы победили заслуженно.
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Украина играла очень уверенно с мячом, очень остро через центр. Не всегда было просто обороняться. Считаю, мы уверенно и заслуженно победили. Можем теперь с дополнительной уверенностью двигаться к матчу с Испанией", – сказал Нойер в эфире YouTube-канала УАФ.
Заметим, после 5-ти туров Лиги наций Украина расположилась на 3-м месте группы А4. Уже во вторник, 17 ноября, "сине-желтых" ожидает решающее противостояние со Швейцарией.
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