"Очень важно снова победить, нам это удалось. У нас были очень хорошие моменты. Также все удавалось. Считаю, мы победили заслуженно.

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Украина играла очень уверенно с мячом, очень остро через центр. Не всегда было просто обороняться. Считаю, мы уверенно и заслуженно победили. Можем теперь с дополнительной уверенностью двигаться к матчу с Испанией", – сказал Нойер в эфире YouTube-канала УАФ.

Заметим, после 5-ти туров Лиги наций Украина расположилась на 3-м месте группы А4. Уже во вторник, 17 ноября, "сине-желтых" ожидает решающее противостояние со Швейцарией.

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