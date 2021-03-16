Німецька збірна розпочне відбір до Мундіалю в Катарі без легіонерів із англійської першості, повідомляє kicker.

Агент Клоппа поклав край чуткам про збірну Німеччини – на тренерське крісло Бундестім претендує інший зірковий фахівець

Це рішення Льова пов'язане з обмеженнями на поїздки зі Сполученого Королівства в умовах нової хвилі пандемії коронавірусу. Бундестім залишився без Гюндогана, Рюдігера, Хаверца, Вернера, Лєно та інших. Отже, кістяк національної команди складуть представники місцевої першості.

Відзначимо, що під час міжнародної паузи збірна Німеччини проведе три матчі: проти Ісландії вдома (25 березня), на виїзді з румунами (28 березня) та на власному полі проти Північної Македонії (31 березня).

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