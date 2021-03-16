Немецкая сборная начнет отбор к Мундиалю в Катаре без легионеров из английского первенства, сообщает kicker.

Агент Клоппа положил конец слухам о сборной Германии – на кресло тренера Бундестим претендует другой звездный специалист

Это решение Лёва связано с ограничениями на поездки из Соединенного Королевства в условиях новой волны пандемии коронавируса. Бундестим остался без Гюндогана, Рюдигера, Хаверца, Вернера, Лено и других. Таким образом, костяк национальной команды составят представители местного первенства.

Отметим, что во время международной паузы сборная Германии проведет три матча: против Исландии дома (25 марта), на выезде с румынами (28 марта) и на своем поле против Северной Македонии (31 марта).

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