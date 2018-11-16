Росія розгромно поступилася збірній Німеччині в товариському матчі

Збірна Німеччини розгромила команду Росії у товариському матчі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Фактично гру було зроблено в першій половині матчу. Зі старту зустрічі Бундестім затиснув росіян біля власних воріт і хвилин 15 підопічні Черчесова навіть не могли перейти центр поля. Натиск німців дав результат дуже швидко: Гнабрі отримав передачу з глибини поля від Керера, вирвався на оперативний простір і спокійно відкотив у бік на вільного Сане, який без проблем переграв Луньова.

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Поки збірна Росії кволо намагалася якось змінити хід гри, застосовуючи пресинг, команда Льова вирішила не відкладати справу в довгу шухляду. На 25-й хвилині Рюдігер виграв верхову боротьбу після подачі кутового, м'яч відскочив до Зюле, а Ніклас спокійно відправив його в нижній кут воріт.

Майже відразу росіяни перебудувалися на гру в три центральні оборонці, але ці зміни бажаного ефекту не дали. Чвертьфіналісти ЧС-2018 поступалися німцям практично на кожному клаптику поля і так і не змогли поставити перед господарями нерозв'язних завдань. Як наслідок, ще один гол у ворота російської збірної влетів наприкінці першого тайму.

Це Кай Хавєрц шикарним пасом із центральної зони розірвав триступеневу оборону суперника й вивів віч-на-віч із воротарем Гнабрі. Серж натомість ударом в один дотик не залишив жодного шансу Луньову – 3:0.

На другий тайм росіяни вийшли з явним наміром розмочити рахунок. На кілька хвилин команда Черчесова захопила ініціативу й навіть створила моменти біля воріт Нойєра. На 48-й хвилині Іонов обіграв Рюдігера на лінії карного майданчика й вже без перешкод бив, але не влучив у нижній кут воріт. Ще за 2 хвилини Газінський пробив вище воріт, а небезпеку після подачі кутового вгамував Хектор. Оборонець банально виніс м'яч подалі з воротарського майданчика.

Запалу збірної Росії вистачило ненадовго, а заміни в складі обох збірних остудили градус протистояння. І господарі, і гості зменшили швидкості та, здавалося, почали більше турбуватися про тактичні ходи, ніж про створення реальних нагод для зміни рахунку на табло. Зрештою, це призвело до безгольової другої половини, яка, однак. не відміняє розгромної поразки російської збірної.

Товариський матч

Німеччина – Росія – 3:0

Голи: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабрі, 40