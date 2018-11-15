Збірна Польщі з Кендзьорою мінімально програла Чехії у спарингу

Суперник збірної України по групі Ліги націй – збірна Чехії – несподівано здолала польську національну команду в товариському матчі.

Обидві команди жваво розпочали поєдинок і не соромилися завершувати атаки ударами в бік воріт суперника. Однак, у більшості випадків вагомої загрози в першому таймі ці удари не мали. Так, постріл Кліха заблокував один із чеських оборонців, а після удару Соучека м'яч пройшов поруч із стійкою. Бракувало влучності й Матею Видрі, який отримав класну передачу, але кострубато обробив м'яч і змарнував хорошу нагоду.

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Натомість чехи забили на старті другої половини гри. Патрік Шик вискочив на побачення зі Скорупскі, та програв ближню дуель польському кіперу. Та, на щастя для збірної Чехії, м'яч відскочив до Янкто, який спокійно відправив його у ворота. Після такого повороту подій поляки затиснули чехів на власній половині поля, а ті намагалися розвинути власний успіх у контратаках.

Ближчою до забитого м'яча була польська збірна, але реалізувати власну перевагу "Кадра" так і не зуміла. Останній реальний момент забити мав Лєвандовскі, але його удар зі штрафного на 89-й хвилині з нижнього кута воріт витягнув Павленка.

Отже, 0:1 – ще одна перемога для Ярослава Шилгави на чолі збірної Чехії. Відзначимо, що оборонець київського Динамо Томаш Кендзьора відіграв увесь поєдинок за національну команду Польщі.

Товариський матч

Польща – Чехія – 0:1

Гол: Янкто, 52