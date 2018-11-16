Россия разгромно уступила сборной Германии в товарищеском матче

Сборная Германии разгромила команду России в товарищеском матче. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Фактически игра была сделана в первой половине матча. Со старта встречи Бундестим зажал россиян у своих ворот и минут 15 подопечные Черчесова даже не могли перейти центр поля. Напор немцев дал результат очень быстро: Гнабри получил передачу из глубины поля от Керера, вырвался на оперативный простор и спокойно откатил в сторону на свободного Сане, который без проблем переиграл Лунева.

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Пока сборная России слабо пыталась как-то изменить ход игры, применяя прессинг, команда Лёва решила не откладывать дело в долгий ящик. На 25-й минуте Рюдигер выиграл верховую борьбу после подачи углового, мяч отскочил к Зюле, а Никлас спокойно отправил его в нижний угол ворот.

Почти сразу россияне перестроились на игру в три центральных защитника, но эти изменения желаемого эффекта не дали. Четвертьфиналисты ЧМ-2018 уступали немцам практически на каждом участке поля и так и не смогли поставить перед хозяевами неразрешимых задач. Как следствие, еще один гол в ворота российской сборной влетел в конце первого тайма.

Это Кай Хаверц шикарным пасом из центральной зоны разорвал трехступенчатую оборону соперника и вывел один на один с вратарем Гнабри. Серж же ударом в одно касание не оставил ни единого шанса Луневу – 3:0.

На второй тайм россияне вышли с явным намерением размочить счет. На несколько минут команда Черчесова захватила инициативу и даже создала моменты у ворот Нойера. На 48-й минуте Ионов обыграл Рюдигера на линии штрафной и уже без помех бил, но не попал в нижний угол ворот. Еще через 2 минуты Газинский пробил выше ворот, а опасность после подачи углового успокоил Хектор. Защитник банально вынес мяч подальше из вратарской площадки.

Запала сборной России хватило ненадолго, а замены в составе обеих сборных остудили градус противостояния. И хозяева, и гости уменьшили скорости и, казалось, стали больше беспокоиться о тактических ходах, чем о создании реальных возможностей для изменения счета на табло. В конце концов, это привело к безголевой второй половине, которая, однако. не отменяет разгромного поражения российской сборной.

Товарищеский матч

Германия – Россия – 3:0

Голы: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабри, 40