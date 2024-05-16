Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн визначився з гравцями, які зіграють на чемпіонаті Європи.

Наставник "манншафт" оприлюднив список з 27 гравців, у тому числі чотирьох воротарів, які візьмуть участь в Євро-2024.

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У заявці відсутні одразу сім зірок, яких Юліан Нагельсманн вирішив не викликати на турнір. На Євро-2024 не поїдуть Леон Горецка, Серж Гнабрі, Тімо Вернер, Юліан Брандт, Ніколас Зюле, Матс Хуммельс та Карім Адейємі.

Варто зауважити, що Зюле, Хуммельс, Брандт та Адейємі виступають за Борусію Д, яка здобула путівку у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти Реала.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи у 2024 році пройде в Німеччині. Турнір стартує 14 червня. Збірна Німеччини потрапила в одну гру з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.

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