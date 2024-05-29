Півзахисник Жирони Віктор Циганков не хоче, щоб трансферні перипетії заважали грати йому за збірну України, яка на Євро-2024 потрапила у групу до Бельгії, Словаччини і Румунії.

"Зараз я зосереджений на чемпіонаті Європи, намагаюся щосили. Я не хочу нічого говорити чи чути про пропозиції. Вони вже надходили взимку, а я хотів зосередитись на Жироні та увійти в історію. Тепер я гратиму за свою країну, і моя мета – провести чудове Євро і принести радість нашому народу, який цього потребує. Подивимося пізніше, як усе відбуватиметься.

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Я думаю тільки про команду, мене не турбують індивідуальні речі. Я представлятиму всю країну разом зі своїми товаришами по команді. Ба більше, ми знаємо стан наших людей, і зараз, як ніколи, нам потрібно подарувати їм трохи радості. Ми хочемо грати з нашим прапором, щоб нагадати, що відбувається в нашій країні, і люди вмирають щодня.

Нам доведеться йти потроху, але ми маємо подолати груповий етап. Це було б дуже добре. У нас хороша команда, і я думаю, що ми здатні створювати проблеми іншим великим збірним", – сказав Циганков в інтерв'ю AS.

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