Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился с игроками, которые сыграют на чемпионате Европы.

Наставник “манншафт” обнародовал список из 27 игроков, в том числе четырех вратарей, которые примут участие в Евро-2024.

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В заявке отсутствуют сразу семь звезд, которых Юлиан Нагельсманн решил не вызывать на турнир. На Евро-2024 не поедут Леон Горецка, Серж Гнабри, Тимо Вернер, Юлиан Бранд, Николас Зюле, Матс Хуммельс и Карим Адейеми.

Стоит заметить, что Зюле, Хуммель, Бранд и Адейеми выступают за Боруссию Д, которая получила путевку в финал Лиги чемпионов, где сыграет против Реала.

Напомним, что чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии. Турнир стартует 14 июня. Сборная Германии попала в одну игру с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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