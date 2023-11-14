В Індонезії проходить ЧС-2023 серед команд U-17. В першому турі Бразилія сенсаційно програла Ірану (3:2), а ось Нову Каледонію вони гучно розгромили.

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Бразильці повністю контролювали хід гри. Ще до перерви збірна з Південної Америки вела з рахунком 3:0. В другому таймі вони забили ще шість голів у ворота суперника. У підсумку Бразилія виграла з рахунком 9:0. Селесао завдали аж 81 удар по воротах суперника, а голкіпер Нової Каледонії здійснив 14 сейвів.

Наразі Бразилія посідає другу сходинку в таблиці групи С, набравши три очки. Лідером є збірна Англії, яка має шість балів. Іран – третій, а Нова Каледонія перебуває на останньому місці.

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