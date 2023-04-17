"Первый матч, который сборная Украины должна сыграть в июне – это все же матч с Германией. Это большой юбилейный поединок для сборной Германии, для Немецкого футбольного союза.

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По нашей информации, этот матч состоится. Он состоится ориентировочно 12 июня в городе Бремен. Будто бы через несколько недель будет официальное подтверждение", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

К слову, Украина в июне проведет еще два поединка отбора к Евро-2024. 16 июня "сине-желтые" сыграют с Северной Македонией, а 19-го – против Мальты.

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