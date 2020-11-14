Німеччина – Україна: Льов визначився із заявкою на матч Ліги націй
Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов оголосив перелік виконавців, які можуть вийти проти національної команди України в 5-му турі Ліги націй УЄФА.
До заявки Бундестім на поєдинок потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний твіттер збірної.
Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Німеччини
Офіційна заявка збірної Німеччини на матч проти України:
1. Нойєр, 2. Кох, 3. Удохай, 4. Гінтер, 5. Та, 6. Нойхаус, 7. Амірі, 9. Вернер, 10. Брандт, 11. Вальдшмідт, 12. Лєно, 13. Макс, 14. Хенрікс, 15. Зюле, 16. Рюдігер, 17. Штарк, 18. Горецка, 19. Сане, 20. Гнабрі, 21. Гюндоган, 22. Трапп, 23. Дауд.
Нагадаємо, "синьо-жовтим" у важливому поєдинку не зможуть допомогти одразу четверо гравців основи – напередодні позитивні тести на COVID-19 здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Віктор Циганков.
Матч проти Бундестім відбудеться вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45.