Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил список исполнителей, которые могут выйти против национальной команды Украины в 5-м туре Лиги наций УЕФА.

В заявку Бундестим на поединок попали 22 игрока, сообщает официальный твиттер сборной.

Сборная Украины объявила заявку на матч Лиги наций против Германии

Официальная заявка сборной Германии на матч против Украины:

1. Нойер, 2. Кох, 3. Удохай, 4. Гінтер, 5. Та, 6. Нойхаус, 7. Амири, 9. Вернер, 10. Брандт, 11. Вальдшмидт, 12. Лено, 13. Макс, 14. Хенрикс, 15. Зюле, 16. Рюдигер, 17. Штарк, 18. Горецка, 19. Сане, 20. Гнабри, 21. Гюндоган, 22. Трапп, 23. Дауд.

Напомним, "сине-желтым" в важном поединке не смогут помочь сразу четверо игроков основы – накануне положительные тесты на COVID-19 сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.

Матч против Бундестим состоится уже сегодня, 14 ноября, в 21:45.

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