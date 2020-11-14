Збірна України останні чотири матчі проводила на тлі шалених втрат від COVID-19. В товарняку у Хожуві вони виглядали не такими критичними, як раніше, однак за кілька днів проблеми стали серйознішими – "корону" підхопили ще чотири футболісти, а поєдинок проти Німеччини в Лізі націй опинився під загрозою зриву. На 14:00 у таборі "жовто-синіх" заплановано повторне тестування, а до того часу влада Лейпцига повинна дати відповідь – чи відбудеться зустріч взагалі? Організатори та Андрій Шевченко сподіваються, що таки відбудеться, але німецькі чиновники звикли ігнорувати побажання футбольної індустрії. Словом, ризик перенесення гри досить великий.

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Для збірної України цей матч не дуже-то й важливий. "Жовто-сині" не мають задачі перемогти у власній групі, але тримаються на третій позиції, випереджаючи Швейцарію на чотири залікових бали. Сьогодні у альпійців зустріч з Іспанією, однак потім буде поєдинок з українцями – тобто, в разі маловірогідного скорочення розриву наші футболісти матимуть шанс усе виправити. При цьому Андрій Шевченко не може розраховувати на основний склад – У Лейпцигу він буде ледь не слабшим, ніж у Хожуві. В таких умовах матч проти німців інакше, як контрольним, не назвати.

Втім, експеримент у Польщі дає стриманий привід для оптимізму. Навіть без основних футболістів наш трикутник у центрі прекрасно тримав структуру в побудові атак та правильно заповнював зони, та і загалом українці класно відкривалися між лініями та швидко доводили м'яч до штрафного. Непогано проявили себе Макаренко, Зубков, Яремчук і навіть Коваленко, а Зінченко виглядав справжнім іншопланетянином. Як наслідок, "жовто-сині" могли відкривати рахунок вже на 12-й хвилині з пенальті, а крім того у нас були топ-атаки з класними пострілами Циганкова. Самі поляки визнали, що напіврезерв України грав значно краще, ніж напіврезерв "Кадри".

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У матчах проти Німеччини та Іспанії команда Андрія Шевченка зіграла від глухої оборони. Нашим футболістам вдалося дати гідний бій "Бундестім" і перемогти "Фурію Роху", але важливим є не стільки результат, скільки умови, в якому його здобули – Україна грала дуже ослабленим складом, але грамотно рухалась між лініями та класно контратакувала. Таким чином, можна констатувати тактичну гнучкість вітчизняної збірної та хороший запас, здатний вирішувати топ-завдання.

Разом з тим, ідеалізувати команду не варто. Вона молода, незіграна й допускає дуже багато дурних помилок – чого лише перформанс Луніна у Польщі коштує. Та і той же Бущан у матчі проти німців не тільки рятував, а й привозив на пару із Забарним і Соболем. Позиційна робота фулбеків у останніх топ-матчах виглядала слабко у всіх фазах. Також помітні деякі проблеми в завершальній фазі атак – гравці часто приймають банальні або поспішні рішення, а конкретно Мораєс у Хожуві за 45 хвилин не проявив себе ніяк. Словом, проблем вистачає, але ідеальних збірних не існує – а українська ще й ніяк не може зібратися в оптимальному складі.

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У Німеччини таких негараздів з кадрами не було, однак вболівальники вкрай незадоволені футболом "Бундестім". У 2020 році команда здобула всього дві перемоги в шести матчах, з горем навпіл перегравши резервістів України та мінімально здолавши Чехію у товарняку. При цьому підопічні Йоггі Льова двічі зіграли з рахунком 3:3 – щасливцями стали турки та швейцарці. Якщо копнути глибше й відкинути матчі проти карликів, то можна побачити нічию з Аргентиною та поразку 2:4 від Нідерландів. Останню топ-перемогу збірна Німеччини святкувала аж у березні 2019 року (2:3 проти Нідерландів).

Звісно ж, це все неймовірно бісить німецьких фанатів, але "Бундестім" перебуває на стадії перебудови. Так, у поєдинку з Чехією дебютували центрхав Нойхаус і два латералі (Баку та Макс), в обороні спробували Коха, в атаці – Вальдшідта. Фулбек Госенс почав виступати за збірну лише у цьогорічній Лізі націй, а старожили-центрбеки Гінтер і Рюдігер ніколи не грали ідеально. Йоахім Льов постійно експериментує зі складом, тож нестабільність Німеччини не дивує. Його команду перестали боятись, але тренер працює на перспективу.

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Українцям же варто не забувати, як ця слабка Німеччина 70 хвилин возила "жовто-синіх" у Києві, а лідерам Шахтаря тим паче не варто розслаблятись – нещодавно Гінтер, Хофман, Нойхаус і Ко влаштували "гірникам" різню. Індивідуальний клас і тактична підготовка німецьких виконавців залишаються прекрасними, всі вони виступають у топ-чемпіонатах, всі звикли до максимальних швидкостей. При цьому молоді збірники вмотивовані довести свою силу, а ветеранам просто неприємно мати таку погану статистику – саме тому "Бундестім" сьогодні гратиме на повну силу. Якщо, звісно ж, матч відбудеться.

Кадрова ситуація

Німці зіткнулися із серйозними втратами. В першу чергу, в очі впадає відсутність Крооса та Кімміха – Тоні відбуває дискваліфікацію, а Йозуа отримав пошкодження в матчі проти Борусії Д. Через травму гру пропустить Хофман, а Шульц і Госенс з цієї ж причини взагалі були відправлені додому. Крім того, через спалах коронавірусу команда залишилась без голкіпера Баумана, а Баку списали в молодіжку.

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В збірній України позитивний тест на COVID-19 вчора здали Циганков, Сидорчук, Коваленко та Ярмоленко. Крім того, захворів адміністратор команди. До цього можна додати втрату Попова, Миколенка, Караваєва, Шапаренка, Супряги, Бущана і Шахова, які навіть з Польщею не змогли зіграти. Натомість у склад повернулися дискваліфікований Маліновський та Степаненко, який перехворів на коронавірус.

Орієнтовні склади на матч Німеччина – Україна

Німеччина: Нойєр – Хенрікс, Зюле, Гінтер – Горецка, Нойхаус, Гюндоган, Макс – Гнабрі, Вернер, Сане

Україна: Лунін – Конопля, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко, Зінченко – Марлс, Маліновський, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Німеччина фаворит, однак легко підопічним Йоахіма Льова не буде. У них дуже серйозні кадрові втрати, а останні результати явно натякають – з "Бундестім" можна і потрібно грати сміливо. Це не значить, що треба розкриватись і намагатись перепресингувати німців. Просто не варто панікувати й припускатися зайвих помилок – тоді можна на щось сподіватись.

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Збірна України цілком може розраховувати на один гол у ворота Нойєра, адже в попередній зустрічі це вдалося, та і загалом німці пропускають регулярно. При цьому не віриться, що ми пропустимо більше двох голів – наш запас довів здатність підмінювати лідерів без особливої втрати якості, а система гри підопічних Андрія Шевченка досить гнучка й продумана. "Жовто-синім" до снаги дати гранду бій – якщо Іспанію перемогли ослабленим складом, то чому б не перемогти Німеччину?

Втім, на папері німці виглядають сильніше, а мотивація у них дуже серйозна. Крім того, вони грають у себе вдома, а наша збірна у виїзних матчах з грандами може сподіватися хіба що на нічию. Такий результат цілком вірогідний, але невеличку перевагу за клас, досвід та бажання варто віддати "Бундестім". Підопічні Йоахіма Льова повинні здобути непросту, але логічну перемогу.

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