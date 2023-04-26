"Ми проведемо цей особливий матч проти України, а потім у спарингах на нас чекатимуть ще два сильні суперники — Польща та Колумбія. У цих товариських поєдинках ми хочемо розвинути те, що команда продемонструвала в другому таймі контрольного матчу з Бельгією (2:3).

Україна офіційно обрала стадіон, де проведе перший домашній матч відбору на Євро-2024

Перші півгодини показали, що нам потрібно ще багато працювати, щоб вийти у фінал чемпіонату Європи. Але якщо команда правильно засвоїть урок і зіграє так, як протягом наступних 60-ти хвилин, міцно захищаючись та сміливо йдучи вперед, уболівальники нас підтримають, і весь стадіон буде з нами. Ми дуже чітко відчули цю підтримку в Кельні та хочемо взяти цей імпульс із собою на наступні три поєдинки", – цитує Фліка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, для збірної Німеччини це буде 1000 поєдинок в історії. Товариський матч відбудеться 12 червня у Бремені на Везерштадіоні.