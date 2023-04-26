"Мы проведем этот особый матч против Украины, а затем в спаррингах нас будут ждать еще два сильных соперника — Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией (2:3).

Украина официально выбрала стадион, где проведет первый домашний матч отбора на Евро-2024

Первые полчаса показали, что нам предстоит еще много работать, чтобы выйти в финал чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело идя вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко ощутили эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка", – цитирует Флика пресс-служба УАФ.

Напомним, для сборной Германии это будет 1000 поединок в истории. Товарищеский матч состоится 12 июня в Бремене на Везерштадионе.