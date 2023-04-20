Національна збірна України дізналась, де протистоятиме Мальті у 4 турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року.

Дуель з острів'янами, яка запланована на 19 червня 2023 року, відбудеться у місті Трнава, що в Словаччині. Про це інформує офіційний сайт УАФ.

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Прийматиме перший домашній поєдинок збірної України у цьому відборі стадіон Антона Малатинського. Арена здатна вмістити на своїх трибунах понад 19 тисяч глядачів.

Нагадаємо, "синьо-жовті" вже провели одну зустріч кваліфікації Євро-2024, у якій поступились Англії (0:2) на Вемблі.

Влітку на Україну чекають ще два матчі – проти Північної Македонії на виїзді та проти Мальти номінально вдома (16 та 19 червня відповідно). Четвертим нашим суперником у групі є Італія.

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