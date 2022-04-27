"Я не думаю, що це комусь подобається. Він вселяє впевненість у нашій роздягальні. Він унікальний виконавець та грає на видатному рівні. Він і сам любить відповідальність.

Челсі підшукав наступника Рюдігера, від якого фанатіє Тухель

Нікому не подобається таке рішення, але ми маємо його прийняти. Подобається вам це чи ні, після Тоні в Челсі триватиме життя. Для нас також важливо, щоб ця співпраця закінчилося так само, як почалася – на найвищому рівні", – цитує Тухеля Sky Sports.

Нагадаємо, Рюдігер не зміг домовитися з Челсі про новий контракт, вимагаючи надто велику зарплатню. Очікується, що 29-річний німець приєднається до Реала на правах вільного агента.

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