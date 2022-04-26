Лондонський клуб вже працює над трансфером захисника, який зможе замінити Антоніо Рюдігера. Німець не продовжить контракт зі "синіми" й, найімовірніше, опиниться в Реалі.

Йошко Гвардіол перебуває на радарах Челсі. Захисника РБ Лейпциг розглядають як заміну Рюдігеру, інформує 90min з посиланням на Sky Sport Deutschland.

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Гра 20-річного хорвата дуже подобається головному тренеру "синіх" Томасу Тухелю. Попри це, перемовин між клубами ще не було. Сам Гвардіол задоволений виступами за РБ Лейпциг.

У Німеччині Йошко проводить свій перший сезон: 42 матчі, 2 голи та 3 асисти у всіх турнірах. Ринкова вартість хорвата – близько 30 млн євро.

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