"Я не думаю, что это кому-то нравится. Он внушает уверенность в нашей раздевалке. Он уникальный исполнитель и играет на выдающемся уровне. Он и сам любит ответственность.

Челси подыскал преемника Рюдигера, от которого фанатеет Тухель

Никому не нравится такое решение, но мы должны его принять. Нравится вам это или нет, после Тони в Челси будет продолжаться жизнь. Для нас также важно, чтобы это сотрудничество закончилось так же, как началось – на самом высоком уровне", – цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, Рюдигер не смог договориться с Челси о новом контракте, требуя слишком большой заработной платы. Ожидается, что 29-летний немец присоединится к Реалу на правах свободного агента.

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