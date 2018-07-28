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Ніколіч: Думаю, що рівень чемпіонату України вищий, ніж у Сербії

09:56 195 Читать на русском
Ніколіч: Думаю, що рівень чемпіонату України вищий, ніж у Сербії
Марко Ніколіч / офіційний сайт Арсенал-Київ

Сербський новачок київського Арсенала Марко Ніколіч розповів, чому вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

"Мені надійшла пропозиція продовжити свою кар'єру в Україні і вважаю, що я прийняв правильне рішення підписати контракт з київським Арсеналом.

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Останній сезон я провів в системі ФК Земун, клубу сербської Суперліги, а до цього з 2008 по 2013-й роки навчався футболу в академії белградської Црвени Звезди.

Думаю, що рівень футболу в Прем'єр-лізі України вище, ніж в Сербії, особливо з урахуванням того, що в чемпіонаті виступають такі клуби як Шахтар та Динамо.

У нас найближча гра якраз з Шахтарем, команда буде виступати в Лізі чемпіонів. Це дуже сильний суперник.

Вважаю, що саме в матчах проти таких клубів можна отримати необхідний досвід, який обов'язково допоможе команді в подальших матчах першості України", – цитує Ніколіча офіційний сайт "гармашів".

Нагадаємо, матч другого туру української Прем'єр-ліги між київським Арсеналом та Шахтарем відбудеться 29 липня. Початок матчу о 19:30.

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Шахтар - Арсенал-Київ: Неділя 29 липня 2018

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год
:
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