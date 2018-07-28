Степаненко: Рівень Арсенал-Київ повинен бути не нижчим, ніж у Десни

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти київського Арсенала.

"Відверто кажучи, ще не бачив їхньої гри. "Гармаші" перемогли в Першій лізі. Кілька днів тому ми зустрілися з чернігівською Десною, і ця команда дуже сподобалась.

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Гадаю, рівень Арсенал-Київ має бути принаймні не нижчим. Переконаний, на нас чекає гарний і непростий матч.

Новачки в команді? Хлопці приїхали ще на збори, тож був час зрозуміти, хто як грає. Звісно, їм потрібно влитися до колективу, дізнатися культуру України, побачити, який тут футбол. Коли приїздиш до іншої країни, не все просто.

Ми всіляко підтримуємо новачків, і, вважаю, вони покажуть, за що їх узяли до Шахтаря. Кожен дуже талановитий", – розповів Степаненко прес-службі "гірників".

Нагадаємо, матч другого туру української Прем'єр-ліги між київським Арсеналом та Шахтарем відубудеться 29 липня. Початок матчу о 19:30.

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