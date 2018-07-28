Николич: Думаю, что уровень чемпионата Украины выше, чем в Сербии

Сербский новичок киевского Арсенала Марко Николич рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате Украины.

"Мне поступило предложение продолжить свою карьеру в Украине и считаю, что я принял правильное решение подписать контракт с киевским Арсеналом.

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Последний сезон я провел в системе ФК Земун, клуба сербской Суперлиги, а до этого с 2008 по 2013-й годы учился футболу в академии белградской Црвены Звезды.

Думаю, что уровень футбола в Премьер-лиге Украины выше, чем Сербии, особенно с учетом того, что в чемпионате выступают такие клубы как Шахтер Динамо.

У нас ближайшая игра как раз с Шахтером, командой будет выступать в Лиге чемпионов. Это очень сильный соперник.

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Считаю, что именно в матчах против таких клубов можно получить необходимый опыт, который обязательно поможет команде в дальнейших матчах первенства Украины", – цитирует Николича официальный сайт "пушкарей".

Напомним, матч второго тура украинской Премьер-лиги между киевским Арсеналом и Шахтером состоится 29 июля. Начало матча в 19:30.