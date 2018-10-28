Арсенал переміг Лестер і здобув десяту перемогу поспіль в усіх турнірах

В матчі 9 туру Арсеналу вдалось здійснити камбек в матчі з Лестером і повернутись на четверте місце в чемпіонаті.

Лестер активно розпочав гру і Іхеаначо мав два прекрасні шанси, однак в першому випадку захисники заблокували удар, а в другому врятував Лєно. Проте голкіпер не зміг врятувати після зрізки Бельєріна, який намагався заблокувати простріл Чілвелла. Однак ще до перерви "каноніри" зрівняли рахунок. Бельєрін виправився за той епізод, віддавши точно на Озіла на лінію штрафного, а Месут елегантним ударом від стійки вразив ворота Шмейхеля. А в другому таймі вийшов джокер лондонців – Обамеянг, який через 2 хвилини після виходу на поле вивів Арсенал вперед, а ще через 3 хвилини встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 21 очко і повернувся на улюблене 4 місце, Лестер з 12 пунктами опинився на 11 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 9 тур

Арсенал – Лестер – 3:1

Голи: Озіл, 45, Обамеянг, 63, 66 – Бельєрін, 31 (аг)