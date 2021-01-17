"Це залишило свій слід. Я не можу цього забути, хоч вже й минуло чимало часу. Справа не лише в Бензема. Були й інші заяви третіх осіб, які призвели до актів жорстокості, від яких постраждала моя родина.

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Коли йдеться про вибір тренера, критика щодо тактики чи технічної складової нормальна та не має значення, але тут межа була перейдена. На моє ім'я, мою сім'ю це мало вплив. Для мене це неприйнятно. Я страждаю від наслідків, оскільки такі слова можуть призвести до словесної та фізичної агресії. Ми не можемо забути. Я не можу забути. І ніколи цього не забуду", – цитує тренера RMC Sport.

Нагадаємо, що Карім Бензема є підозрюваним у справі з шантажем екс-хавбека "триколірних" Матьє Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році. Після цього інциденту Дешам перестав викликати форварда Реала до збірної. Сам Бензема звинуватив тренерський штаб національної команди в расизмі.

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