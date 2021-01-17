"Это оставило свой след. Я не могу забыть, хоть уже и прошло немало времени. Дело не только в Бензема. Были и другие заявления третьих лиц, которые привели к актам жестокости, от которых пострадала моя семья.

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Когда речь идет о выборе тренера, критика относительно тактики или технической составляющей нормальна и не имеет значения, но здесь граница была перейдена. На мое имя, мою семью это повлияло. Для меня это неприемлемо. Я страдаю от последствий, поскольку такие слова могут привести к словесной и физической агрессии. Мы не можем забыть. Я не могу забыть. И никогда этого не забуду", – цитирует тренера RMC Sport.

Напомним, что Карим Бензема является подозреваемым по делу с шантажом экс-хавбека "трехцветных" Матье Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. После этого инцидента Дешам перестал вызывать форварда Реала в сборную. Сам Бензема обвинил тренерский штаб национальной команды в расизме.

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