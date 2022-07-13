"Я добре усвідомлюю, що від мене вимагається в новому випробуванні у складі одного з найбільших клубів Азійського континенту. Я люблю випробування, пов’язані з винятковим досвідом, як тут, в Азії, тому з нетерпінням чекаю, коли зможу внести свій внесок у здобуття титулів з Аль-Айном.

Ярмоленко офіційно приєднався до команди Реброва на Близькому Сході

У нас є всі причини, які дозволяють досягти амбіцій як сильної команди та клубу", – цитує Андрія Ярмоленка офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, українець вів перемовини і з Динамо, які не увінчалися успіхом. У підсумку Андрій перебрався в ОАЕ до команди Сергія Реброва на сезон 2022/23. Останні 4 сезони вінгер провів у складі Вест Хема, який покинув на правах вільного агента.

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