"Можу сказати одне. В Динамо все буде добре після невдалого періоду. Вони впораються з усіма. В такій команді не може бути некваліфікованих гравців. Я ніколи не скажу про Динамо поганих речей, навіть якщо в голові собі щось думатиму. Це моя рідна команда, яку я дуже люблю і переживаю за неї.

Екс-гравець Динамо пояснив, що підштовхнуло його до відходу з київського клубу

Коли я починав, він був прикладом для наслідування. За ним були помітні виваженість, спокій, жага до саморозвитку. Він не з тих людей, які б задовольнилися роботою з воротарями. Він лише починає шлях самостійного тренера. З його бекграундом це буде гарний тренер.

Всі колись починали. Ребров так само без досвіду прийняв першу команду, яку двічі робив чемпіоном та виводив в плей-офф ЛЧ. Час покаже, який із Олександра Володимировича буде тренер. Поки все виглядає досить оптимістично", – поділився Бурда в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Микита є вихованцем Динамо та виступав за основну команду з 2015-го по березень 2023 років, але останні пару сезонів він не грав через травми. Лише в цьому сезоні Бурда повернувся до регулярних матчів у складі Колоса.

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