"Могу сказать одно. В Динамо все будет хорошо после неудачного периода. Они справятся со всеми. В такой команде не может быть неквалифицированных игроков. Я никогда не скажу о Динамо плохих вещей, даже если в голове себе что-то буду думать. Это моя родная команда, которую я очень люблю и переживаю за нее.

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Когда я начинал, он был примером для подражания. За ним были заметны взвешенность, спокойствие, жажда саморазвития. Он не из тех людей, которые бы удовлетворились работой с вратарями. Он только начинает путь самостоятельного тренера. С его бэкграундом это будет хороший тренер.

Все когда-то начинали. Ребров так же без опыта принял первую команду, которую дважды делал чемпионом и выводил в плей-офф ЛЧ. Время покажет, какой из Александра Владимировича будет тренер. Пока все выглядит достаточно оптимистично", – поделился Бурда в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Никита является воспитанником Динамо и выступал за основную команду с 2015-го по март 2023 года, но последние пару сезонов он не играл из-за травм. Лишь в этом сезоне Бурда вернулся к регулярным матчам в составе Колоса.

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