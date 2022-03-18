Протягом кількох днів 35-річного футболіста за допомогою соціальних мереж розшукували колеги та друзі. Ні він, ні його дружина не виходили на зв'язок з 27 лютого.

У Маріуполі зник колишній гравець Іллічівця

Та напередодні Юрій знайшовся. У своїх соцмережах він повідомив, що з ним все добре. "Дорогі друзі, я і моя сім'я у безпеці. Ми дивом виїхали з Маріуполя, з нами все гаразд. Ніколи не пробачу те, що ми пережили. Всіх обіймаю", – написав Цапій.

Нагадаємо, з початку березня Маріуполь перебуває в блокаді, російські терористи продовжують нещадно бомбити місто, вбиваючи мирне населення.

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