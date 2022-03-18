В течение нескольких дней 35-летнего футболиста с помощью социальных сетей разыскивали коллеги и друзья. Ни он, ни его супруга не выходили на связь с 27 февраля.

В Мариуполе скрылся бывший игрок Ильичевца

Но накануне Юрий нашелся. В своих соцсетях он сообщил, что с ним все хорошо. "Дорогие друзья, я и моя семья в безопасности. Мы чудом уехали из Мариуполя, с нами все хорошо. Никогда не прощу то, что мы пережили. Всех обнимаю", – написал Цапий.

Напомним, с начала марта Мариуполь находится в блокаде, российские террористы продолжают беспощадно бомбить город, убивая мирное население.