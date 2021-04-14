"Є позитивні і негативні сторони. Очевидно, я дуже пишаюся тим, що зробив мій батько, і продовжує робити донині. Але, з іншого боку, моє прізвище привертає занадто багато уваги. Я звик до цього з дитинства, прийняв цей факт.

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Люди думають, що ти граєш, бо ти чийсь син. Від цього безліч проблем, у цьому багато мінусів. Гравцям потрібно давати прогресувати і рости незалежно від прізвища. До сина легенди не можна ставитися інакше, ніж до інших футболістів. Зрештою, місце в складі отримує той, хто краще грає. Зі сторони дуже легко говорити, що ти граєш, адже ти чийсь син. Але ніхто не знає ситуації і твоїх якостей", – цитує Зідана-молодшого Footmercato.

До слова, Люка є вихованцем Реала, але восени 2020-го він перебрався у Райо Вальєкано на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Сегунди він провів 8 матчів, 3 з яких відстояв на нуль.

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