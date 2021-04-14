"Есть положительные и отрицательные стороны. Очевидно, я очень горжусь тем, что сделал мой отец, и продолжает делать по сей день. Но, с другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Я привык к этому с детства, принял этот факт.

Лунин сравнил Шевченко и Зидана

Люди думают, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. От этого уйма проблем, в этом масса минусов. Игрокам нужно давать прогрессировать и расти независимо от фамилии. К сыновьям легенд нельзя относиться иначе, нежели к другим футболистам. В конце концов, место в составе получает тот, кто лучше играет. Со стороны очень легко говорить, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. Но никто не знает ситуации и твоих качеств", – цитирует Зидана-младшего Footmercato.

К слову, Люка является воспитанником Реала, но осенью 2020-го он перебрался в Райо Вальекано на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Сегунды он провел 8 матчей, 3 из которых отстоял на ноль.

Клопп замість Зізу: товариш Мессі, який будував Суецький канал, запускає Мадрид 3.0 – сигнал для Роналду і ще двох зірок