Нігерія переграла ПАР в серії пенальті у півфіналі Кубка африканських націй. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

КАН-2023, 1/2 фіналу

Нігерія – ПАР – 1:1 (по пенальті – 4:2)

Голи: Троост-Еконг, 67 (пен) – Мокоена, 90 (пен)

Вилучення: Кекана, 116 (П)

У півфіналі зустрілися дві найкращі оборони КАН. Нігерія за весь турнір пропустила лише один гол, а Південна Африка – два. Та й то в першому турі. Нігерійці відзначаються дуже організованою роботою без м'яча. Представники ПАР роблять ставку на зіграність (8 гравців Мамелоді Сандаунз у старті) і майстерність голкіпера.

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Не дивно, що в дуелі таких команд голи прилітали тільки з пенальті. Осімхен затягнув м'яч у чужий штрафний майданчик і знайшов фол, а Троост-Еконг реалізував 11-метровий. Воротар ПАР показав себе генієм пенальті у чвертьфіналі, але сьогодні врятувати "Бафана Бафана" не зумів.

Загалом було мінімум гостроти. Команди старалися грати на своїх лідерів. Віктор Осімхен чіплявся за м'яч, Персі Тау виходив на ударні позиції. Однак голами довгий час не пахло. Південна Африка пішла в атаку великими силами, але Нігерія навіть краще відповідала контратаками.

Кінцівка зустрічі перетворилася в божевілля. Нігерійці організували класний контрвипад з голом Осімхена і вже святкували вихід у фінал. Судді тим часом перевірили VAR і побачили фол на початку атаки... у штрафному Нігерії. Замість гола в чужі ворота "Суперорли" отримали пенальті у власні. Мокоена перевів гру в овертайми.

ПАР на куражі полетіла виривати перемогу. Нігерійська оборона вперше на турнірі посипалася, давши шанси Макгопі та Мудау – обидва дивом не забили. Овертайми пройшли без голів. У ключовому епізоді Кекана ціною червоної картки не пустив Моффі сам на сам з воротарем.

Все вирішилося у серії пенальті. Фаворитом "лотереї" була Південна Африка, адже воротар Вільямс потягнув чотири удари проти Кабо-Верде. На сьогодні магії не вистачило. Нігерійці чудово виконували пенальті (лише один промах), а футболісти ПАР помилялися. Нігерія вийшла у фінал КАН-2023, який відбудеться 11 лютого.