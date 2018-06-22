Нігерія – Ісландія: анонс матчу ЧС-2018

Нігерія зустрінеться з Ісландією у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2018 в групі D. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Нігерія – Ісландія

22 червня, 18:00, Волгоград, "Волгоград Арена"

Головний арбітр: Меттью Конгер (Нова Зеландія)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Нігерія та Ісландія стартували на Мундіалі зовсім по-різному. Якщо африканська збірна у доволі нудному матчі програла Хорватії (0:2), то острів’яни створили поки що одну з головних сенсацій на турнірі, відібравши очки в Аргентини (1:1).

Момент істини для нігерійців

Так вже склалося, що для багатьох збірних, які програли свої перші матчі на турнірі, 2 тур стає своєрідним моментом істини, адже у випадку другого поспіль негативного результату шанси на вихід з групи варіюватимуться від "дуже низьких" до "нульових". Збірна Нігерії опинилася якраз в такій ситуації і тепер підопічними Гернота Рора обов’язково потрібно брати очки в матчі з Ісландією, а враховуючи той факт, що суперником "суперорлів" в останньому турі стане збірна Аргентини, ісландців обов’язково потрібно перемагати.

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Нігерія має досить непоганий склад з великою кількістю досвідчених гравців, багато з яких мають досвід виступів у топ-чемпіонатах Європи. Країна дуже сподівається на своїх головних героїв: Обі Мікела, Мозеса, Іхеаначо, Ігало та інших, і саме зараз для африканської збірної наступає момент, коли необхідно досягти результату будь-якою ціною.

Віктор Мозес

Славнозвісний ісландський характер, що здатний зупиняти чемпіонів

Підопічні Хейміра Хадльгрімссона якимось дивом вистояли в матчі проти Аргентини. Лео Мессі та Компанія мали просто шалену перевагу над ісландцями за основними статистичними показниками. Просто в якості прикладу:

Володіння м'ячем: Ісландія (28%) – Аргентина (72%)

Удари по воротах: Ісландія (9) – Аргентина (26)

Загальна кількість передач: Ісландія (189) – Аргентина (718)

Точність передач: Ісландія (67%) – Аргентина (92%)

Навіть при тому, що острів’яни віддали за весь матч майже в 4 рази менше передач за суперника, кожна третя з них була неточною. Ісландці повністю віддали Аргентині центр поля та м’яч, але, як і завжди, блискуче використали свої сильні сторони, якими є характер та бійцівські якості. Навіть незважаючи на те, що гра проходила переважно біля воріт збірної Ісландії, підопічні Хадльгрімссона нав’язали серйозну боротьбу аргентинцям в єдиноборствах. Острів’яни були вдвічі результативнішими за суперника у відборах (18-8), а десять спроб ударів аргентинцями по воротах Халльдоурссона були заблоковані захисниками збірної Ісландії.

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Чи зможе Нігерія "пробити" ісландського голкіпера?

До речі, про Халльдоурссона. Досвідчений 34-річний голкіпер збірної Ісландії та данського Рандерса став кращим гравцем матчу проти Аргентини у складах обох команд. На рахунку Ханнеса 6 сейвів та відбитий пенальті, який він запам’ятає на все життя. Чому? Бо не забив його Ліонель Мессі. Ось як ісландський герой прокоментував момент з відбитим пенальті:

Я виконав деяку домашню роботу, тому що розумів: така ситуація може статися. Я подивився багато пенальті у виконанні Лео, і у мене було хороше передчуття.

Ісландія відома сильною грою в обороні, але тепер весь світ побачив, що в острів’ян ще є прекрасний голкіпер. Підопічним Хадльгрімссона вдалося вистояти проти Аргентини, а у порівнянні атакувальної міці чинних віце-чемпіонів світу та Нігерії просто немає сенсу. Отже, африканцям потрібно буде сильно постаратися для того, щоб забити Ісландії.

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Ісландці мають продемонструвати свої здібності в атаці

Для досягнення позитивного результату ісландцям цього разу буде недостатньо просто чітко зіграти в обороні. Настав час перемагати, і Нігерія повинна стати найзручнішим суперником острівної збірної по групі. Позаду – нічия з Аргентиною, а попереду – Хорватія. Найважливіший для ісландців поєдинок – сьогодні. У випадку перемоги над Нігерією, підопічні Хейміра Хадльгрімссона підійдуть до матчу третього туру у вигідному становищі, адже все залежатиме виключно від них самих. Великі сподівання вболівальники збірної Ісландії покладають на її лідерів – Гілфі Сігурдссона та Альфреда Фіннбогасона. Останній забивав за національну команду в кожному з трьох останніх матчів.

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Історія взаємовідносин

Єдиний матч за всю історію між збірними Нігерії та Ісландії мав товариський статус та відбувся в далекому 1981 році. Тоді європейська збірна впевнено обіграла свого суперника – 3:0.

Кадрова ситуація перед грою

Збірна Нігерії перед доленосним матчем не має кадрових проблем, а от у ісландців не зіграє вінгер Йохан Гудмундссон, який травмувався у матчі проти Аргентини.

Слова

Джон Обі Мікел, капітан збірної Нігерії:

Ми зосереджені. Ми готові. Ми хочемо перемогти. Ми знаємо, що нам потрібна перемога проти Ісландії, щоб залишитися в турнірі, і ми зробимо все, щоб перемогти.

Арон Гуннарсон, капітан збірної Ісландії:

Я очікую жорстку гру. Ми готові до того, що гра буде іншою, порівняно з матчем проти Аргентини. Чекаємо з нетерпінням!

Орієнтовні склади

Нігерія: Узохо – Шеху, Еконг, Балогун, Ідову – Ндіді, Обі Мікел, Етебо – Мозес, Ігало, Івобі

Ісландія: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сігурдссон, Магнуссон – Халльфредссон, Гуннарсон – Г. Сігурдссон, Б'ярнасон, Гісласон – Фіннбогасон

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Артур Киселевський, Футбол 24