Нігерія – Ісландія: прогноз на матч ЧС-2018

Нігерія та Ісландія зустрінуться 22 червня у матчі групового етапу чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Нігерія – Ісландія відбудеться 22 червня на Волгоград Арені. Початок гри – 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Нігерія – Ісландія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці букмекерської контори William Hill вважають шанси команд на перемогу практично рівними. Коефіцієнт на тріумф Ісландії становить 2.60, а Нігерії – 2.87. Нічия оцінюється балом 3.00.

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Bet36 також віддає невеличку перевагу Ісландії. На потенційний тріумф "вікінгів" ставлять 2.70, а нігерійців – 2.90. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3.20.

Букмекери з Bwin ставлять на перемогу Ісландії 2.70, а Нігерії – 2.80.

Востаннє команди зустрічались у далекому 1981 році. Тоді Ісландія розгромила Нігерію з рахунком 3:0.