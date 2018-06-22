Нігерія – Ісландія: матч Франція – Аргентина став реальнішим, або Криза жанру кривдників України

Нігерія та Ісландія зіграли матч 2 туру Чемпіонату світу 2018 у групі D. Звіт і результат гри читайте на "Футбол 24".

Матч Нігерія – Ісландія стартував о 18:00 за київським часом. У першому турі нігерійці поступились Хорватії з рахунком 0:2 і тепер не мають права на чергову поразку, яка позбавить їх шансів на вихід у плей-офф ЧС-2018. Ісландія зупинила Аргентину. Мессі не забив ісландському воротареві пенальті, тож гра матч завершився сенсаційними 1:1. У 2 турі Аргентина програла Хорватії 0:3, тож вся країна змушена була вболівати проти ісландців у звітному матчі.

Нігерія – Ісландія – відео голів і огляд матчу ЧС-2018

Ісландці стартували цікавіше. На 3-й Сігурдссон пробив зі штрафного, однак голкіпер впорався. Через 2 хвилини той же Гілфі залишився на самоті в дузі перед штрафним майданчиком, але знову програв дуель воротарю. У стартові 30 з гаком хвилин ми зрозуміли 3 речі: нігерійці володіють м'ячем під 70%, ударів завдають тільки ісландці (4:0), а голкіпер "суперорлів" Узохо чудовий на лінії і провальний на виходах. Перед перервою Ісландія засипала Нігерію подачами, і 2 удари могли привести до взяття воріт, однак в обох випадках забракло влучності.

На старті другої половини нігерійці забили супергол. Муса спочатку відборовся на своїй половин поля, а потім прибіг у чужий штрафний приборкав снаряд і з льота бахнув повз воротаря. Після тривалої паузи через закривавлену голову Рагнара Сігурдссона нігерійці створили ще один момент. Ндіді з-за меж штрафного пальнув під поперечину – Халлдорссон врятував під краху. Нігерія почала після перерви з рахунком 3:0 за ударами у площину воріт у період до 57-ї. Згодом команди обмінялись ударами вище воріт. Ісландія у позиції команди, яка змушена відіграватись, створювала більше простору для контр суперника, ніж своїх гольових моментів.

"Суперорли" відчутно переважали після перерви, ніби у перерві хтось із шаманів потайки приніс у жертву бідолашну курку. Розривів у захисті Ісландії стало настільки більше, що підкрадалось відчуття, наче команда грає в меншості. Що казати, якщо нігерійці навіть на другому поверсі почали вигравати боротьбу і небезпечно пробивати з меж штрафного європейців. Давали пробивати й ногами. На 74-й Муса у стилі Салаха та Коутінью викрутив м'яч – поперечина. Однак вже за декілька секунд Ахмед подвоїв перевагу. Після довгої передачі Муса змістився з лівого флангу в центр штрафного, де познущався над захисником і воротарем та пробив у порожні ворота.

Ісландці могли забити з пенальті, призначеного лише після консультації з VAR. Однак капітан Гілфі Сігурдссон позбавив скандинавів останніх ілюзій, бездарно пробивши з позначки над воротами. Фінбогассон продовжив національні страждання, пробивши у воротаря з вигідної позиції. Арбітр додав 6 хвилин, але це було даремною затією.

Нігерія набирає 3 очки і несподівано виходить на 2-е місце. Ісландія та Аргентина мають по 1-му балу, Хорватія набрала 6 і вже 1/8 фіналу. У заключному турі хорвати екзаменують ісландців, а команда Мессі спробує застрибнути в останній вагон, який мить у плей-офф. Для цього Аргентині вистачить перемоги над Нігерією, а Ісландія повинна не виграти в Хорватії або перемогти з різницею на 2 голи менше, ніж аргентинці.

Ісландію переграли в її стилі

У відборі ЧС-2018 вони не пустили Україну в Росію, не програвши команда Шевченка жодного матчу. Ісландці стали чемпіонами з контратак і вимотування суперника. Однак Нігерія цю збірну била її ж зброєю. Африканці дозволили супернику відчути себе господарем на полі, не завдавши жодного удару в перші 45 хвилин. А потім провели 2 блискавичні контрвипади. Муса, звичайно, елітно вирішив обидва епізоди, однак на його місці раніше уявляли саме наших кривдників по відбору. Ейфорія, викликана нічиєї проти аргентинців, змінилась жахливим розчаруванням найфанатичнішої футбольної нації.

Аргентина – Франція вже в 1/8?

Такий суперматч став до нас ближчим. Перемога Нігерії була, мабуть, найбажанішим варіантом для аргентинців після фіаско проти Хорватії. Тепер потрібно виграти нарешті хоча б у Нігерії (за стилем це, схоже, найбільш зручний суперник для Мессі і Ко) та сподіватись, що Ісландія зіграє з хорватами внічию або з на 2 голи гіршою різницею у разі перемоги обох конкурентів. У такому разі Аргентина фінішує 2-ю і вийде в 1/8 фіналу на першу команду сусідньої групи, а це, найімовірніше, буде Франція.

Є ще зовсім божевільний варіант, за якого Аргентина виграє 2:0 (3:1 і так далі), а Ісландія 2:1 (3:2). Тоді путівку в плей-офф отримає та команда, в якої менше карток. Зараз тут перевага за Ісландією, але існує шанс, коли і тут буде рівновага. Відповідно володаря місця в 1/8 фіналу визначатиме лотерея, і зовсім не пенальті.

Цікаві факти

На ЧС-2018 уже пробито 12 пенальті. З них 6 не обійшлося без допомоги відеоповторів.

Ахмед Муса робить дубль на другому Чемпіонаті світу поспіль. Єдиний нігерієць, кому це вдавалось. Він ще й у стійку влучив, шаленець. Рекордсмен Нігерії на ЧС.

Гілфі Сігурдссон став унікальним лузером мундіалів. Це перший футболіст, який не забив пенальті у ворота африканської збірної на Кубку світу.

Нігерія здобула 6 перемог в історії чемпіонатів світу. Найкраща африканська команда всіх часів. Камерун і Гана мають по 4.

ЧС-2018. Група D, 2 тур

Нігерія – Ісландія – 2:0

Голи: Муса, 48, 74

Нереалізований пенальті: Г. Сігурдссон, 83