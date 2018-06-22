Нигерия – Исландия: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча второго тура группы D на ЧМ-2018.

Нигерия – Исландия

22 июня, 18:00, Волгоград, "Волгоград Арена"

Главный арбитр: Мэттью Конгер (Новая Зеландия)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Нигерия с Исландией стартовали на Мундиале совершенно по-разному. Если африканская сборная в довольно скучном матче проиграла Хорватии (0:2), то "островитяне" создали пока одну из главных сенсаций на турнире, отобрав очки у Аргентины (1:1).

Момент истины для нигерийцев

Так уж сложилось, что для многих сборных, которые проиграли свои первые матчи на турнире, 2 тур становится своеобразным моментом истины, ведь в случае второго подряд отрицательного результата шансы на выход из группы будут варьироваться от "очень низких" до "нулевых". Сборная Нигерии оказалась как раз в такой ситуации и теперь подопечным Гернота Рора обязательно нужно брать очки в матче с Исландией, а учитывая тот факт, что соперником "суперорлов" в последнем туре станет сборная Аргентины, исландцев обязательно нужно побеждать.

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Нигерия имеет достаточно неплохой состав с большим количеством опытных игроков, многие из которых имеют опыт игры в топ-чемпионатах Европы. Страна очень надеется на своих главных героев в виде Оби Микела, Мозеса, Ихеаначо, Игало и других, и именно сейчас для африканской сборной наступает момент, когда необходимо достичь результата любой ценой.

Виктор Мозес

Знаменитый исландский характер, способный останавливать чемпионов

Подопечные Хеймира Хадльгримссона каким-то чудом выстояли в матче против Аргентины. Лео Месси и Компания имели просто сумасшедшее преимущество над исландцами по основным статистическим показателям. Просто в качестве примера:

Владение мячом: Исландия (28%) – Аргентина (72%)

Удары по воротам: Исландия (9) – Аргентина (26)

Общее количество передач: Исландия (189) – Аргентина (718)

Точность передач: Исландия (67%) – Аргентина (92%)

Даже при том, что "островитяне" отдали за весь матч почти в 4 раза меньше передач, чем соперник, каждая третяя из них была неточной. Исландцы полностью отдали Аргентине центр поля и мяч, но как и всегда, блестяще использовали свои сильные стороны, коими являются характер и бойцовские качества. Даже несмотря на то, что игра проходила преимущественно у ворот сборной Исландии, подопечные Хадльгримссона навязали серьезную борьбу аргентинцам в единоборствах. "Островитяне" были вдвое результативнее соперника в отборах (18-8), а десять попыток аргентинских ударов по воротам Халльдоурссона были заблокированы защитниками сборной Исландии.

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Сможет ли Нигерия "пробить" исландского голкипера?

Кстати, о Халльдоурссоне. Опытный 34-летний голкипер сборной Исландии и датского Рандерса стал лучшим игроком матча против Аргентины в составах обеих команд. На счету Ханнеса 6 сейвов и отраженный пенальти, который он запомнит на всю жизнь. Почему? Потому что ему не забил Лионель Месси. Вот как исландский герой прокомментировал момент с отраженным пенальти:

Я выполнил некоторую домашнюю работу, потому что понимал, что такая ситуация может произойти. Я посмотрел много пенальти в исполнении Лео, и у меня было хорошее предчувствие

Исландия известна сильной игрой в обороне, но теперь весь мир увидел, что у "островитян" есть еще и прекрасный голкипер. Подопечным Хадльгримссона удалось выстоять против Аргентины, а в сравнении атакующей мощи действующих вице-чемпионов мира и Нигерии просто нет смысла. Африканцам необходимо будет сильно постараться, чтобы забить Исландии.

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Исландцы должны продемонстрировать свои способности в атаке

Для достижения положительного результата исландцам на этот раз будет недостаточно просто четко сыграть в обороне. Пришло время побеждать, и соперника удобнее Нигерии для этого в группе D просто нет. Позади – ничья с Аргентиной, а впереди – Хорватия, которой вполне возможно, победа в последнем туре будет также крайне необходима. Важнейший для исландцев поединок – сегодня. В случае победы над Нигерией, подопечные Хеймира Хадльгримссона подойдут к матчу третьего тура в по-настоящему выгодном положении, ведь все будет зависеть исключительно от них самих. Большие надежды болельщики сборной Исландии возлагают на ее лидеров – Гилфи Сигурдссона и Альфреда Финнбогасона. Последний забивал за национальную команду в каждом из трех последних матчей.

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История взаимоотношений

Единственный матч за всю историю между сборными Нигерии и Исландии носил товарищеский статус и состоялся в далеком 1981 году. Тогда европейская сборная уверенно обыграла своего соперника – 3:0.

Кадровая ситуация перед игрой

Сборная Нигерии перед судьбоносным матчем не имеет кадровых проблем, а вот у исландцев не сыграет вингер Йохан Гудмундссон, травмировавшийся в матче против Аргентины.

Слова

Джон Оби Микел, капитан сборной Нигерии:

Мы сосредоточены. Мы готовы. Мы хотим победить. Мы знаем, что нам нужна победа против Исландии, чтобы остаться в турнире, и мы сделаем все, чтобы победить

Арон Гуннарсон, капитан сборной Исландии:

Я ожидаю жесткую игру. Мы готовы к тому, что игра будет другой, по сравнению с матчем против Аргентины. Ждем с нетерпением!

Ориентировочные составы

Нигерия: Узохо – Шеху, Эконг, Балогун, Идову – Ндиди, Оби Микел, Этебо – Мозес, Игало, Ивоби

Исландия: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон – Халльфредссон, Гуннарсон – Г. Сигурдссон, Бьярнасон, Гисласон – Финнбогасон

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Артур Киселевский, Футбол 24