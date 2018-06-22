ЧС-2018 Аргентина – Ісландія: провал Мессі, дивні рішення Сампаолі та характер "вікінгів"

Аргентина та Ісландія стартували на Чемпіонаті світу 2018 у групі D. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Аргентина – Ісландія стартував о 16:00 за київським часом. Гра завершилась з рахунком 1:1. У цій групі також грають Хорватія та Нігерія.

Аргентина – Ісландія – відео голів

Перший небезпечний момент виник поблизу воріт збірної Ісландії на 7-й хвилині, коли Мессі виконав штрафний удар, а Меcа головою пробив поруч з дальньою стійкою. "Вікінги" з відповіддю на забарилися та організували одразу два класні моменти. Спочатку Фіннбогасон вистрілив із гострого кута над поперечкою воріт Кабальєро, а згодом вже Б'ярнасон після помилки захисників збірної Аргентини не зумів поцілити у ближній кут з декількох метрів.

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Та все ж рахунок у матчі судилось відкрити команді Сампаолі. Рохо пробив по воротах з дальньої дистанції, Агуеро підхопив м'яч і потужно вистрілив під поперечку воріт збірної Ісландії. Однак острів'яни сумували не довго та дуже швидко відігрались. Кабальєро невдало вийшов на перехоплення м'яча, а Фіннбогасон заштовхав сферу в порожні ворота.

Після перерви Аргентина взяла м'яч під свій тотальний контроль, але дуже довго не могла знайти ключі до воріт Халлдорсона. Лише на 60-й хвилині "альбіселестес" могли знову вийти вперед, заробивши пенальті. Магнуссон збив у власному штрафному майданчику Месу, а рефері без жодних вагань вказав на "позначку". До м'яча підійшов Лео Мессі, але пробив дуже безхитрісно. Халлдорсон у підсумку легко впорався з ударом 5-разового володаря "Золотого м'яча", діставши сферу у правому від себе куті воріт.

Мессі міг реабілітуватись на 81-й хвилині, та зовсім трішки не поцілив у дальній кут фірмовим обвідним ударом з-за меж карного. Ісландія вишикувалась у живий щит поблизу власних воріт і не дозволила аргентинським зіркам вирвати перемогу. Не допомогли й заміни Сампаолі, який по ходу другого тайму випустив на поле Павона, Банегу та Ігуаїна.

Мессі розбився об щит "вікінгів"

Лідер збірної Аргентини під величезним тиском підходив до ЧС-2018. На батьківщині Мессі нерідко критикують за те, що він не може добитись чогось вагомого з "альбіселестес", тож поїздку на ЧС-2018 Лео сприймав, як свій останній шанс. Однак з перших же хвилин гра проти Ісландії продемонструвала, що у збірній Аргентини Мессі – занадто самотній. Складалось враження, що партнери Лео просто не встигають за ходом його думок. Відтак Мессі довелось виконувати одночасно декілька ролей: плеймейкера, вінгера, "наконечника" атак..

Мессі ліз зі шкіри, але так і не зумів пробити міцний ісландський щит. А нереалізований пенальті став апогеєм його безпорадності проти організованих в обороні "вікінгів". Лео не вперше провалює удар "позначки", це доволі часто траплялось у футболці Барси, але на чемпіонаті світу він просто не має права пробивати так безхитрісно. Кепський старт для, мабуть, найкращого гравця сучасності.

Дивний вибір Сампаолі

Наставник збірної Аргентини, схоже, настільки довіряє деяким футболістам, що готовий випускати їх у стартовому складі навіть з однією ногою. Лукас Білья перед ЧС-2018 настраждався від травм та підійшов до турніру в кепській формі, втім це не завадило йому зіграти проти Ісландії з перших хвилин. Хавбек Мілана провів дуже сірий перший тайм та відверто випадав з гри, що Сампаолі зрозумів лише на 55 хвилині, випустивши Банегу. Півзахисник Севільї одразу ж додав гостроти в діях "альбіселестес", які також повністю домінували в центрі поля.

Крім цього, Сампаолі досі вважає, що Мессі та Дибала не можуть одночасно перебувати на полі. Пауло так і просидів весь матч на лаві запасних. А ось Ігуаїн чекав на свій шанс аж 85 хвилин, молодий Павон – 75. У цій Аргентині поки що найбільше запитань – до тренера.

Неймовірний характер Ісландії

Збірна Ісландії не втомлюється приємно дивувати. "Вікінги" два роки тому пробились у 1/4 фіналу Євро-2016, потім феєрично вийшли з групи відбору до ЧС-2018, залишивши позаду Хорватію, Україну та Туреччину, а тепер вже вражають своїм характером на Мундіалі. Підопічні Хадльгрімссона доволі часто компенсують брак класу неймовірним характером, що вони й показали у матчі проти Аргентини. Ісландія швидко піднялась після пропущеного м'яча, а потім билась на кожному клаптику футбольного поля. "Вікінги" не дарували аргентинцям жодного м'яча. Вони ще раз продемонстрували, що завдяки божевільній самовіддачі у спорті можна нівелювати велику різницю в таланті.

Цікаві факти

– Агуеро забив свій перший гол на чемпіонатах світу.

– Фіннбогасон – автор дебютного м'яча Ісландії на першому Мундіалі.

– Аргентина вперше у своїй історії розпочала чемпіонат світу з нічиєї.

– Мессі став лише 3-м гравцем в історії збірної Аргентини, який не реалізував пенальті на ЧС.

ЧС-2018. Група D, 1 тур

Аргентина – Ісландія – 1:1

Голи: Агуеро, 19 – Фіннбогасон, 23