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Нідерланди зіграють товариський матч проти США – "помаранчеві" є суперником України на Євро-2020

13 грудня 23:10 112 Читать на русском
Нідерланди зіграють товариський матч проти США – "помаранчеві" є суперником України на Євро-2020
Збірна Нідерландів / Футбольний союз Нідерландів

Національна команда Нідерландів визначилася зі ще одним спаринг-партнером перед Євро-2020.

Збірна Нідерландів у рамках підготовки до Євро-2020 проведе товариський поєдинок проти команди США. Зустріч пройде 26 березня о 21:45 (київський час) в Ейндховені, інформує офіційний сайт Футбольного союзу країни.

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Через 3 дні, 29 березня, підопічні Рональда Кумана в Амстердамі приймуть національну збірну Іспанії. Про цей спаринг "помаранчевих" було відомо раніше.

Нагадаємо, Нідерланлди стануть першим суперником України на чемпіонаті Європи-2020. Поєдинок Нідерланди – Україна пройде 14 червня в Амстердамі.

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Теги
Світ Товариські матчі Євро-2020 Нідерланди Нідерланди США США
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